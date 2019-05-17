رسميًا.. طائرة الزمالك تضم أحمد عبدالعال درنكة موسمين

افتتح نادي الزمالك للكرة الطائرة التعاقدات بضم احمد عبد العال " درنكة " ليبرو نادى طلائع الجيش لمدة موسمين. نادى طلائع الجيش لمدة موسمين. ويذكر ان توقيع اللاعب عقود

إنضمامه للفريق منذ فترة وتم تأجيل الإعلان بالإتفاق مع الجهاز الفني لحين حصول اللاعب على مستحقاته المتأخرة لدى ناديه السابق.

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