رياضة | تيجانا: العلاقة بين الزمالك ونهضة بركان مميزة.. وانتظروا استقبالا حافلا بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تيجانا: العلاقة بين الزمالك ونهضة بركان مميزة.. وانتظروا استقبالا حافلا بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك بالاستقبال المميز الذي وجدته بعثة القلعة البيضاء عقب وصولها إلى المغرب منذ قليل.

وقال تيجانا في تصريحات للإعلامي المغربي عقب وصول البعثة: "العلاقة مميزة بين الزمالك ونهضة بركان وعلاقة أخوة وستكون المعاملة بالمثل ونسعى ليكون استقبال الفريق في مصر أضعاف ما رأيناه هنا".

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وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وصلت إلى المغرب منذ قليل، استعدادا لمواجهة نهضة بركان بعد غد الأحد في ذهاب نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وقامت إدارة نادي نهضة بركان بتوفير حافلات صغيرة لنقل الوفد الإعلامي الذي رافق بعثة الزمالك إلى المغرب.

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قد أجلت لقاء الزمالك والإنتاج الحربي بالدوري نظرا لمنح القلعة البيضاء الفرصة لمباراتي نهضة بركان.