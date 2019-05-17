رياضة | عاجل.. بعثة الزمالك تصل المغرب استعدادا لمباراة نهضة بركان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. بعثة الزمالك تصل المغرب استعدادا لمباراة نهضة بركان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى المغرب منذ قليل، استعدادا لمواجهة نهضة بركان بعد غد الأحد في ذهاب نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

واستقبل البعثة وفد من النادي المغربي وعلى رأسه عبد المجيد مضران الرئيس التنفيذي لنهضة بركان وتواجدت فرقة شعبية فلكلور لاستقبال الفريق في المطار.

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وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قد أجلت لقاء الزمالك والإنتاج الحربي بالدوري نظرا لمنح القلعة البيضاء الفرصة لمباراتي نهضة بركان.