رياضة | عبد الحفيظ: المرحلة القادمة شعارها "القلب الحديد".. ونحتاج 3 أمور للتتويج بالدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الحفيظ: المرحلة القادمة شعارها "القلب الحديد".. ونحتاج 3 أمور للتتويج بالدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أهمية الفوز الذي حققه الفريق على إنبي امس، الخميس، في المباراة المؤجلة من الجولة 30 للدوري مشيراً إلى أن الأهلي يسعى بكل قوة لحسم لقب البطولة ويهمه تحقيق الفوز في جميع مبارياته.

وقال عبد الحفيظ عقب المباراة: “الفوز على إنبي مهم جداً وهذه المرحلة تتطلب الكثير من التركيز ومن الطبيعي أن نكون قلقين من ضياع الفوز في كل مباراة لأننا في توقيت صعب من عمر الموسم.. ورأينا جميعاً مانشستر سيتي بكل قوته يعانى كثيراً حتى يفوز بالدوري الإنجليزي”.

وتابع قائلاً: “دخلنا في مباراة إنبي بشكل جيد وقدمنا أداء متميزا. ومن الطبيعي أن يكون هناك اختلاف في المستوى وفقا لأحداث اللقاء ولكن أهم شيء أننا حققنا الفوز في النهاية”.

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أضاف مدير الكرة بالأهلي: “اللاعبون لديهم دوافع كبيرة للغاية ونحن في حاجة لـ 9 نقاط لكي نفوز بالدوري رسمياً ونسعى بقوة لتحقيق هذا الهدف.. خضنا 31 مباراة بكل قوة في الدوري حتى الآن، وجئنا من بعيد، ولكن لاعبي الأهلي دائما على قدر المسئولية وجماهيرنا كذلك وثقت فينا بشدة”.

أكمل عبد الحفيظ، حديثه: “حالة التركيز التي كان عليها اللاعبون خلال مباراة انبي كانت رائعة جداً.. وتعاملوا مع اللقاء بشكل ممتاز.. وهذه المرحلة تتطلب قلب من حديد وروح عالية ومن قبلهما لعقل متزن لكي لا ترتكب أخطاء”.