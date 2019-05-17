رياضة | دكرنس يختار الجمل لقيادة الفريق الأول في الموسم المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دكرنس يختار الجمل لقيادة الفريق الأول في الموسم المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادى دكرنس الرياضى عن تعاقده رسميا مع أيمن الجمل لاعب الإسماعيلي الأسبق لقيادة الفريق فى الموسم المقبل بدورى القسم الثانى .

وكان الجمل قد نجح فى قيادة الزرقا للبقاء بدورى القسم الثانى الموسم المقبل بعدما حقق نتائج إيجابية مع الفريق كان أخرها الفوز على الترسانة فى ختام مباريات الفريق بالمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى وهو ما ضمن البقاء للفريق لموسم جديد بالقسم الثانى .

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وكان دكرنس قد تأهل لدورى القسم الثانى بعدما احتل المركز الثانى بمجموعته بدورة الترقى خلف بيلا تحت قيادة المدير الفنى السابق مصطفي مرعى والذى رحل عقب نهاية الموسم .