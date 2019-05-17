رياضة | بعد تتويج النصر.. تاريخ المتوجين بلقب الدوري السعودي للمحترفين بالمسمى الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تتويج النصر.. تاريخ المتوجين بلقب الدوري السعودي للمحترفين بالمسمى الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتمت مساء الخميس، فعاليات النسخة الحادية عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم والتي انطلقت بالمسمى الجديد في موسم 2008 – 2009 وشهدت تتويج فريق نادي النصر برصيد 70 نقطة على حساب الهلال الذي حل وصيفاً في المركز الثاني.

وتناوب على التتويج باللقب ستة فرق وهم الهلال برصيد أربعة ألقاب حققهم في مواسم "2009-2010"، "2010-2011"، "2016-2017"، "2017-2018".

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ويأتي بعد الهلال في مرات التتويج بلقب الدوري فريق نادي النصر الذي حقق البطولة في ثلاثة مواسم "2013-2014"، "2014-2015" " 2018-2019".

وتساوت فرق الأتحاد والأهلي والشباب والفتح في عدد مرات الحصول على اللقب برصيد مرة واحدة لكلاً منهم.