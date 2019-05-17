رياضة | ترتيب الدورى المصري بعد فوز الأهلى على إنبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدورى المصري بعد فوز الأهلى على إنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت مباراة الأهلى وإنبي والتى أقيمت ضمن مباريات الأسبوع ال30 من عمر مسابقة الدورى المصري بفوز القلعة الحمراء بهدفين دون رد أحرزهما حسين الشحات فى الدقيقة 4 من زمن الشوط الأول ثم الهدف الثانى جاء من توقيع مروان محسن فى الدقيقة الأخيرة من المباراة، لينفرد الأحمر بصدارة المسابقة.

وأصبح الأهلى فى المركز الأول برصيد 73 نقطة، بينما نادى الزمالك فى المركز الثانى برصيد 66 نقطة ولكن بفارق مباراتان عن الأحمر، ويحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 66 نقطة أيضا ولكن متفوق فى عدد المباريات بعد لعبه 32 مباراة.

واشتعلت المنافسة أيضا على المركز الرابع والذى يتواجد به النادى المصري برصيد 48 نقطة، يليه المقاولون العرب فى المركز الخامس برصيد 47 نقطة، ثم يأتى مصر المقاصة فى المركز السادس برصيد 45 نقطة.

Advertisements

بينما يتنافس 8 فرق على الهروب من الهبوط بعد تأكد هبوط الثنائى النجوم والداخلية، وهم بتروجت وسموحة وحرس الحدود والجونة والإتحاد السكندرى والإنتاج الحربى ووادى دجلة وإنبي الذى يملكون نفس عدد النقاط والبالغ 36 نقطة.

وتقام مباراة واحدة اليوم "الجمعه" بين الإسماعيلي الذى يملك 38 نقطة فى المركز السابع وبين الداخلية الذى يحتل المركز قبل الأخير وضمن الهبوط للقسم الثانى.