رياضة | أرقام قياسية بالجملة حققها النصر بعد تتويجه بالدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرقام قياسية بالجملة حققها النصر بعد تتويجه بالدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر العديد من الأرقام القياسية التي انهارت أمام العالمي، عقب تتويجه مساء الخميس، بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، بعد فوزه على الباطن بهدفين مقابل هدف في علي الرغم من فوز الهلال على الشباب بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبذلك يتوج العالمي باللقب الثامن في تاريخه، بعد موسم أكثر من رائع للفريق النصراوي تمكن خلاله من خطف اللقب من الهلال الذي واصل الصراع حتى الرمق الأخير من البطولة.

ويقدم لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" أبرز تلك الأرقام القياسية:

تتويجه باللقب الثامن في تاريخه جعله يحتل المركز الثاني في ترتيب أكثر الفرق حصدًا للقب، متأخرًا بفارق سبعة بطولات عن الهلال المتصدر.

أصبح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أول نادي في تاريخ الدوري ينجح في تحقيق 70 نقطة خلال موسم واحد.

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تمكن النصر أيضًا من التتويج بأول دوري يقام بنظام الستة عشر فريقًا، بعدما كانت البطولة تلعب من خلال أربعة عشر فريقًا.

وحصد العالمي لقب أكثر الفرق إحرازًا للأهداف بالدوري خلال موسم واحد برصيد 69 هدفًا في بطولة الدوري، كان للمغربي عبد الرزاق حمدالله نصيب الأسد فيها بتسجيل 34 هدفًا.

ولم يتوقف النصر عن الأرقام القياسية الجماعية للفريق بل تخطى الأمر إلى تحطيم بعض الأرقام الفردية والتي تكفل بها المغربي عبد الرزاق حمدالله، حيث أصبح أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في موسم واحد برصيد 34 هدفاً، متخطيًا الرقم المسجل باسم حمزة إدريس برصيد 33 هدفًا.

ولأن حمدالله كان ينافس ناديه في تحطيم الأرقام الفردية تمكن من تحطيم الرقم الثاني، بعدما أصبح أكثر لاعب يسجل في مباريات متتالية في بطولة الدوري، بعد أن سكنت تسديداته مرمى المنافسين للمباراة الثالثة عشر على التوالي.