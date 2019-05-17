رياضة | رئيس النصر بعد التتويج بالدوري السعودي: "جابوها الرجال"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس النصر بعد التتويج بالدوري السعودي: "جابوها الرجال" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثنى سعود آل سويلم رئيس الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر على الشجاعة التي لعب بها الفريق الخميس والتي أهدتهم لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بالفوز على الباطن بهدفين مقابل هدف.

وقال آل سويلم في تصريحات صحفية أدلى بها بعد نهاية اللقاء إن الجميع ساهم في كتابة التاريخ وصنع الإنجاز وحب الجماهير سبب ضغط علينا كإدارة والثقة كانت حمل كبير على أي رئيس.

وأضاف: " المباراة الأخيرة كانت صعبة للغاية ولولا العدالة التي غابت عنا لكنا حسمنا الدوري قبل خمسة جولات من الآن خاصةً وأن الفريق تعرض لظلم فاضح لكن في النهاية إنتصرنا على الجميع.

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وأردف: " التحكيم تحسن في الجولات الأخيرة من عمر الدوري لكن الظلم سابقاً كان واضح للجميع والحمد لله على كل حال".

وأنهى: " عمل وتعب الجميع تكلل بالنجاح خاصةً وأن مجلس الإدارة بالكامل عانى من تقصير في حق النفس والعائلة من أجل إسعاد الجماهير في نهاية المطاف".