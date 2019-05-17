رياضة | مكافأت خيالية من الوليد بن طلال للاعبي النصر بعد التتويج بلقب الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مكافأت خيالية من الوليد بن طلال للاعبي النصر بعد التتويج بلقب الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم الأمير الوليد بن طلال عضو شرف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي ورجل الأعمال مكافأت مالية ضخمة للاعبي فريق نادي النصر بعد تتويجهم مساء الخميس بلقب بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وكتب بن طلال عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر " "أقدم التهنئة للنصر على حصد لقب الدوري السعودي للمحترفين.

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وأردف " أقدم مليون ريال سعودي مكافأة للنادي، أنصح الإدارة الجديدة لنادي الهلال، بالإعداد والتركيز القوي للموسم المقبل".

وكان النصر قد تغلب على الباطن بهدفين مقابل هدف ليتمكن من حصد اللقب الثالث في تاريخه على حساب الهلال الذي تغلب على الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدفين.