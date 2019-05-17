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جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

في ليلة صفراء تاريخية، زفّ 60 ألف مشجع نصراوي فريقهم النصر بكأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بجدارة واستحقاق بعد فوزه على الباطن بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس (الخميس) على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، وجاء هدفا النصر عن طريق هدافه عبدالرزاق حمدالله (ركلة جزاء 26) وهدف في الدقيقة 57، فيما أحرز هدف الباطن زياد العونلي (د: 53)، ليصل النصر للنقطة الـ70 وينال الكأس والميداليات الذهبية، فيما نال فريق الهلال المركز الثاني والميداليات الفضية بعد فوزه على الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدفين، أحرز للهلال كل من: بافيتيمبي جوميز (هدفين د: 8، ومن ركلة جزاء 90+2)، جيوفينكو (د: 54)، فيما جاء هدفا الشباب عن طريق: سيبا (68)، عبدالمجيد الصليهم (89)، وبذلك يصل الهلال للنقطة (69)، فيما تراجع الشباب للمركز الخامس ويخسر المقعد الآسيوي الذي حصده الأهلي بعد فوزه على ضيفه الاتفاق بخماسية دون مقابل جاءت عن طريق كل من: تفاريس ديجانيني (هاتريك 38، 50، ركلة جزاء 84)، عمر السومة (د: 65)، عبدالرحمن غريب (89)، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند النقطة (33) محتلاً المركز الـ11.

واحتل التعاون المركز الثالث وحصد الميداليات البرونزية بعد فوزه على الفيصلي بهدفين لهدف، سجل للتعاون: جهاد الحسين (36)، ليندر تاوامبا (39)، وسجل للفيصلي: دييجو كالديرون (25)، ليصل التعاون للنقطة (56)، فيما بقي الفيصلي في المركز السادس برصيده السابق (43) نقطة.

فيما رافق القادسية فريقي الباطن وأحد إلى الدرجة الأولى بعد تعادله مع الحزم بهدفين لكل منهما، أحرز للحزم كل من: سالوماو (41)، رودولفو (58)، فيما سجل للقادسية كل من: بيسمارك (80)، جورجي سيلفا (87)، ليحتل القادسية المركز الرابع عشر برصيد 28 نقطة، واحتل الحزم المركز الثالث عشر برصيد 31 نقطة، ليخوض الحزم لقاءي الملحق أمام الخليج رابع الدرجة الأولى، وصعد الفيحاء لمقعد الأمان المركز الثاني عشر بعد فوزه القوي على الوحدة 5/‏‏1، جاءت عن طريق كل من: دانيلو أسبريلا (هدفين 14، 30)، ناهير بيسارا (هدفين 1، 44)، عمر المزيعل (33)، فيما جاء هدف الوحدة عن طريق كابونجو كاسونجو (24)، ليصل الفيحاء للنقطة (32)، فيما بقي الوحدة في المركز السابع برصيد 42 نقطة. وقفز فريق الرائد إلى المركز الثامن بعد فوزه على الفتح برباعية نظيفة جاءت عن طريق كل من: صالح الشهري (هدفين 55، 65)، كانو (6)، بدر السليطين (51)، ليصل الرائد للنقطة (38) فيما تجمد الفتح عند النقطة (35) وفي المركز التاسع، وجاء بعده فريق الاتحاد في المركز العاشر رغم خسارته من أحد بهدف دون مقابل جاء عن طريق محمد مجرشي في الدقيقة التاسعة، ليصل أحد للنقطة (21) وفي المركز الـ16 والأخير ليغادر دوري المحترفين برفقة الباطن والقادسية.