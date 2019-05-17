شكرا لقرائتكم خبر عن مليون ريال من الوليد لـ«العالمي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) هنأ عضو الشرف بنادي الهلال الأمير الوليد بن طلال، عبر حسابه الشخصي بـ(تويتر)، فريق النصر بعد فوزه ببطولة الدوري، وقدم مكافأة مالية لفريق النصر مقدارها مليون ريال، فيما طالب الإدارة الهلالية الجديدة في الجزء الأخير من تغريدته بالإعداد الجيد والتركيز القوي للموسم القادم، حيث كتب في التعريدة: «أهنئ النصر بالفوز بكأس دوري الأمير

هنأ عضو الشرف بنادي الهلال الأمير الوليد بن طلال، عبر حسابه الشخصي بـ(تويتر)، فريق النصر بعد فوزه ببطولة الدوري، وقدم مكافأة مالية لفريق النصر مقدارها مليون ريال، فيما طالب الإدارة الهلالية الجديدة في الجزء الأخير من تغريدته بالإعداد الجيد والتركيز القوي للموسم القادم، حيث كتب في التعريدة: «أهنئ النصر بالفوز بكأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأقدم مليون ريال مكافأة للنادي، وأنصح الإدارة الجديدة لنادي الهلال بالإعداد والتركيز القوي للموسم القادم».

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