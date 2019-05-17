الدوري يشعل مقاهي جدة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) احتشدت الجماهير

احتشدت الجماهير الرياضية في المقاهي بجدة، لمتابعة مباريات الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي شهد تتويج بطل الدوري مساء أمس وتحديد الفرق الهابطة لمصاف أندية دوري الأمير محمد بن سلمان الدرجة الأولى، "الخليج 365" حرصت على التواجد في أحد المقاهي والتقت المتابعين لنهاية مواجهات الدوري كلاً من: عبود العمودي، وإبراهيم الفريان، ومحمد محسن، وأسعد الغامدي، وعمر العمودي، وموسى المهري، ورضا حجازي وعبدالرزاق الطريقي، وصالح العمودي، ووائل غليون، ومحمد المسعري، وبسام عبدون، الذين اعتبروا النسخة الحالية من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الأفضل، لما شهدته من الإثارة والندية في كافة المباريات، والدليل تحديد هوية البطل والفرق الهابطة مع ختام مباريات الدوري أمس، وأشادوا بمشاركة اللاعبين الأجانب من مختلف قارات العالم الذين شكلوا إضافة فنية للدوري في الموسم الحالي.

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