شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي في «الملحق الآسيوي» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة)حجز الأهلي مقعداً في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، وذلك بعد أن استطاع الانتصار مساء أمس، على ضيفه الإتفاق بخماسية دون مقابل وخسارة منافسه على المقعد الشباب بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين أمام الهلال، ليحصد الأهلي 55 نقطة خلف التعاون الذي حصد 56 نقطة خلف الهلال والنصر بطل الدوري.
وكان فوز التعاون ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين قد مكّن الأهلي الذي حل رابعاً من حجز المقعد الآسيوي، إذ كان سابقاً ليس له مقعد حيث يحجز الأول والثاني والثالث مع بطل كأس الملك، إلا أن تكرار بطل كأس الملك يمنح المركز الرابع المقعد الآسيوي.
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