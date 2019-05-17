«محيط الرعب» بلا جمهور

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جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) على غير العادة، غابت الجماهير الهلالية عن مباراة فريقها التي أقيمت مساء أمس على ملعب الهلال بجامعة الملك سعود ضمن الجولة الأخيرة من بطولة دوري كأس الأمير

على غير العادة، غابت الجماهير الهلالية عن مباراة فريقها التي أقيمت مساء أمس على ملعب الهلال بجامعة الملك سعود ضمن الجولة الأخيرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، وأكدت الجماهيرالهلالية عبر وسائل التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن غيابها يأتي لضعف حظوظ فريقها بتحقيق اللقب كون فريق النصر الأقرب لتحقيق البطولة ويلعب مع فريق الباطن الهابط للدرجة الأولى الذي لا تتأمل الجماهير منه أن يقدم نتيجة تخدم فريقهم الهلال.

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