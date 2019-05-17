شكرا لقرائتكم خبر عن عودة «وجه السعد» للهلال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

تلقى عودة رئيس الهلال السابق الأمير نواف بن سعد، إلى كرسي الرئاسة مجددا تأييدا كبيرا، من قبل جماهير الأزرق التي تلقفت هذا الموضوع بشغف وتداولوه بكثافة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعبر هاشتاق بـ«توتير»، لقي قبولا واسعا، وكان التعليق الأبرز «عودة الأمير نواف بن سعد للهلال هي بحد ذاتها بطولة».

على صعيد آخر ذكرت مصادر هلالية، لـ«الخليج 365» بأن هناك تحركات سرية تقوم بها إدارة الهلال الحالية المكلفة بقيادة المهندس عبدالله الجربوع، للتواصل مع أعضاء الشرف الهلاليين والمؤثرين، للتشاور معهم لاختيار الرئيس القادم قبل عقد الجمعية العمومية المزمع إقامتها في الخامس والعشرين من شهر رمضان الجاري.

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وأشارت إلى أن هناك إجماعا كبيرا من أعضاء الشرف الهلاليين، على ترشيح الأمير نواف بن سعد، ليكون رئيسا للهلال الموسم القادم، لمعرفته التامة بالفريق بالإضافة إلى حنكته الإدارية المتميزة التي قادته للنجاح بكفاءة عالية في فترته السابقة، التي شهدت دفاعه وتمكسه بحقوق ناديه من كافة الجوانب، مما صبغ فترته باستقرار كبير.

‏يذكر أن الأمير نواف بن سعد، حقق مع الهلال خلال ثلاث سنوات خمس بطولات وهي:

‏بطولة الدوري (مرتين متتاليتين) ‏وكأس الملك (مرة واحدة) ‏وكأس ولي العهد (مرة واحدة)، ‏وكأس السوبر (مرة واحدة).