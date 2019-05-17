شكرا لقرائتكم خبر عن فارس الدهناء يبحث عن العهد الجديد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر)

يترقب الجمهور الاتفاقي الإعلان رسمياً عن فتح باب الجمعية العمومية للنادي من قبل الهيئة العامة للرياضة، لانتخاب رئيس وأعضاء لمجلس إدارة النادي خلفاً للمجلس الحالي الذي تنتهي فترته بنهاية الموسم الرياضي الجاري.

ولم تتضح الصورة الكاملة حول دخول الإدارة الحالية برئاسة خالد الدبل لمعترك الانتخابات من جديد، خصوصا أن الدبل أعلن في وقت سابق عدم نيته الترشح لرئاسة نادي الاتفاق، مكتفيا بالسنوات الأربع التي قضاها، إلا أن بعض الأنباء تشير إلى رغبة عدد من أعضاء الشرف برئاسة عبدالرحمن الراشد باستمراره رئيساً للنادي خلال الفترة القادمة مع دعمه ماديا ومعنويا.

ويتوقع أن تشهد الأيام القادمة عددا من الفصول والمفاجآت حول مستقبل الاتفاق والفوز بكرسي رئاسة النادي، من خلال ظهور عدد من الأسماء الجديدة التي لم يسبق لها العمل في المجال الرياضي، ويرغب عدد كبير من محبي فارس الدهناء بدخول أسماء جديدة لتولي زمام الأمور في النادي، بما أن الإدارة الحالية برئاسة خالد الدبل قدمت كل ما لديها، وليس عندها ما تضيفه، ويجب فتح المجال لأسماء جديدة تخدم الكيان الاتفاقي خلال الفترة القادمة.