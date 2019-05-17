شكرا لقرائتكم خبر عن كحيلان والشامخ جنبا إلى جنب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فلاح القحطاني (الرياض)

حرص رئيس نادي النصر السابق الأمير فيصل بن تركي على الوقوف جنبا إلى جنب مع الرئيس الحالي سعود آل سويلم في مباراة الأمس بالحضور والمؤازرة، استجابة لدعوة «الشامخ»، الذي كان قد أبدى سعادته بقبول «كحيلان» لها، مثمنا حضوره مباراة الحسم مع الباطن. وقال في تغريدة له عبر تويتر «‏سعدت وتشرفت بقبول دعوتي من قبل أخي الغالي (كحيلان الوفاء) الأمير فيصل بن تركي، لدعم ومؤازرة أبطالنا في الميدان»، ليأتي رد الأمير فيصل بن تركي سريعا بتغريدة قال فيها: «وأنا أسعد يا أبو فهد أن أكون معكم ومع أبطالنا وجماهير العالمي الحبيبة، وبحول الله أكون أول من يبارك لك بالبطولة الغالية».

وكان آل سويلم قد وجه دعوة عامة لجميع النصراويين بتغريدة قال فيها: «جماهير كبير الرياض، أعضاء شرف العالمي، ‏نجوم النصر السابقين، ‏كل من خدم هذا الكيان، أبطالكم في الميدان بحاجة لدعمكم في المباراة الحاسمة والمصيرية، حضوركم ومؤازرتكم لنجومكم ستسعدنا جميعاً بإذن الله».