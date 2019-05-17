شكرا لقرائتكم خبر عن روح المالك الرياضية حاضرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

لقيت تغريدة عضو شرف نادي النصر سلمان المالك، التي وجهها للاعب الهلال سلمان الفرج بعد أن إجرى عملية الفتق، إعجاباً وتأييداً من قبل جماهير الفريقين، إذ عبرت عن شكرها له على نبذه للتعصب، مغتبطة بالروح الرياضية العالية التي أبداها في ليلة الحسم والتنافس بين نادي النصر ومنافسه الهلال على لقب الدوري.

المالك غرد بالعبارة التالية «تمنياتنا بالشفاء العاجل للنجم سلمان الفرج، بعد العملية الجراحية، ترجع أمتع وأقوى بإذن الله».

وقال الجمهور: أكدت هذه التغريدة أمرا مهما في رياضتنا أن هناك الكثير يملكون روحا طيبة وتشجيعا مثاليا، لأنها تقلل من حدة التعصب الذي للأسف أصبح طاغياً بشكل غير مقبول، مطالبين الجميع بالحذو حذوه في الأيام القادمة لبتر جذور التعصب الرياضي لدى مجتمعنا.