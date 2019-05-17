متجر النصر حاضر في الدرة

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جدة - خالد شويل - مسعد العضياني (الرياض) ‏تواجد متجر نادي النصر المتنقل لأول مرة في استاد الملك فهد الدولي بالرياض، قبل انطلاقة مباراة النصر والباطن، بعدما أكملت إدارة المتجر ‏كافة التجهيزات ووفرت كل ما يحتاجه الجمهور من قمصان وإكسسوارات، وكل ما يتعلق بشعار «العالمي»، خدمة لجمهوره الذي أقبل بشدة وتزاحم عليه بكثافة لتشهد عملية البيع انتعاشا كبيرا، ساعد على أن تتكرر الفكرة مستقبلا، إذ علمت "الخليج 365" أن المتجر سيتنقل مع الفريق في مبارياته من بداية الموسم القادم داخل الرياض وخارجها.

‏تواجد متجر نادي النصر المتنقل لأول مرة في استاد الملك فهد الدولي بالرياض، قبل انطلاقة مباراة النصر والباطن، بعدما أكملت إدارة المتجر ‏كافة التجهيزات ووفرت كل ما يحتاجه الجمهور من قمصان وإكسسوارات، وكل ما يتعلق بشعار «العالمي»، خدمة لجمهوره الذي أقبل بشدة وتزاحم عليه بكثافة لتشهد عملية البيع انتعاشا كبيرا، ساعد على أن تتكرر الفكرة مستقبلا، إذ علمت "الخليج 365" أن المتجر سيتنقل مع الفريق في مبارياته من بداية الموسم القادم داخل الرياض وخارجها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.