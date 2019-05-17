شكرا لقرائتكم خبر عن موهوبو مكة يبدعون في مهرجان 3*3 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة)

قدم مواهب مكة المكرمة في كرة السلة إبداعاتهم في اللعبة، من خلال مهرجان مسابقة 3*3 لكرة السلة، التي انطلقت أمس الأول (الأربعاء) في صالة نادي الوحدة بمكة المكرمة، بمشاركة 16 فريقا وينظمها الاتحاد السعودي لكرة السلة بالتعاون مع إدارة الفعاليات بالهيئة العامة للرياضة.

وأشرف رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن المسعد، والمدير التنفيذي عبدالإله الشعيل، على سير المهرجان الرمضاني الثاني، ضمن مبادرة مواسم السعودية وبرنامج «جودة الحياة»، الهادف إلى تحويل السعودية إلى أحد أهم الوجهات السياحية عبر فعاليات متنوعة تناسب جميع شرائح المجتمع، وإبرازها كوجهة عالمية متنوعة في مجالات الرياضة والطاقة والاقتصاد والثقافة والترفيه.

حضر المهرجان عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة السلة عبيد المدني وعضو للجنة 3*3 الدكتور مشبب ماطر وخالد الزيادي.

وشهد المهرجان مشاركة واسعة في مختلف المسابقات في التصويب والمنافسات في 3* 3 وقدمت جوائز نقدية مباشرة بعد نهاية المسابقات.