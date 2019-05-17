شكرا لقرائتكم خبر عن الأحمري يطور حكام سلة آسيا والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة)رشح الاتحاد الآسيوي لكرة السلة المراقب والمحاضر الدولي السعودي منصور بن سعيد الأحمري ضمن 5 محاضرين لتنفيذ برنامج تطوير وتقييم حكام آسيا، الذي يستمر لـ4 سنوات حتى نهاية عام 2022، وذلك بعد اجتماع لجنة حكام كرة السلة في الاتحاد الآسيوي، في مقر الاتحاد ببيروت. ونظمت ورشة عمل لمدة 3 أيام وضعت خلالها الخطوط العريضة للبرنامج، بما في ذلك برنامج السنة الأولى الذي يبدأ في منتصف شهر يونيو القادم.
رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن المسعد، هنأ منصور الأحمري على اختياره ضمن المحاضرين لتطوير وتقييم الحكام في آسيا، إذ يعكس ذلك ما تتمتع به كرة السلة السعودية من كفاءات فنية مؤهلة لتمثيل المملكة في الاتحاد الآسيوي لكرة السلة.
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