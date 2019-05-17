شكرا لقرائتكم خبر عن 70 متسابقة في بطولة البولينج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض)

يستأنف الاتحاد السعودي للبولينج، تنظيم بطولاته للسيدات في النسخة الخامسة والمقرر إقامتها غدا السبت 18 مايو في صالة مركز القصيبي للبولينج يالخبر، بمشاركة أكثر من سبعين متسابقة من عدة دول من بينها: البحرين، الكويت، تنزانيا، اليمن، الفلبين، بالإضافة إلى الهواة والمحترفين من أبطال المملكة.

وتصل مجموع جوائز البطولة إلى عشرة آلاف ريال (المركز الأول 5000، المركز الثاني 3000، والمركز الثالث 2000 ريال).

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وفي تصريح لها ذكرت الدكتورة رزان بكر عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للبولينج، المسؤولة عن ملف المرأة أن هذه البطولات ساهمت كثيرا في توسعة القاعدة الجماهيرية للعبة بين السيدات في المملكة، وعرفت الجميع على كثير من المواهب بمختلف الأعمار ممن يعزمون على خوض التحدي وتحقيق الإنجاز. وأضافت «أصبحت تتكرر بعض الأسماء والتي تحرص على الوجود وهذا يعتبر مؤشرا قويا ومحفزا لنا لتقديم الأفضل بإذن الله».

وعلى صعيد آخر، ذكرت أن الاتحاد برئاسة بدر آل الشيخ حريص على دعم اللعبة ولذلك ومن أولى اهتماماته بعد التعرف على شريحة المهتمات باللعبة وأكثر مناطق وجودهن هو جلب المدربين المختصين في اللعبة في الرياض والشرقية وجدة للإشراف على تدريب السيدات، كما قدم دورات تأسيسية تدريبية مرخصة من الاتحاد الأوروبي وبشهادات معتمدة لتدريب المستوى الأول من باب دعم الكوادر الوطنية والتي شملت أربع سيدات وهن مشاعل العبدالواحد، نهلة عدس، وسام الحربي، وعائشة العجمي.

وذكر آل الشيخ أن الاتحاد قام بمحادثات مع لاعبيين دوليين وآسيويين بهدف استضافتهم وتبادل الخبرات خلال التمارين في منافسات وأجواء رياضية ممتعة.