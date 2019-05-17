شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الكرة يتنافسون على جوائز سداسيات «عبدالله بن سعد» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

قدمت دورة عبدالله بن سعد الرمضانية هذا العام تميزا كبيرا على مستوى المنافسات والنجوم المشاركين، أسهم في لفت النظر إليها، خصوصا ما صاحبها من تغطية إعلامية مميزة، والسباق على لقب الهداف ونجم البطولة الذي لم يقتصر على نجوم الأحياء هذا العام، بل شمل نجوما حاليين وسابقين من مشاهير كرة القدم في الملاعب السعودية ، بينما أسهم هدف اللاعب أحمد السعدي من فريق «لوفت» في تسليط ضوء إضافي على دورة السداسيات هذا العام، إذ سجل اللاعب الموهوب هدفه بعد مرور 10 ثوان فقط على انطلاق مباراة فريقه أمام فريق باوزير، ليكون واحدا من أسرع الأهداف على مستوى العالم.

الدور التمهيدي سيختتم اليوم (الجمعة) لتكتمل صورة المنافسات.

ومن ضمن النجوم المشاركين في الدورة: محمد نور، فهد المولد، كامل الموسى، سلطان السوادي، مرزوق العتيبي، محمد أمين حيدر، حمد المنتشري، علي التركي، وليد محبوب، باسم الشريف، علي مدحلي وغيرهم من نجوم الأندية السعودية الحاليين والسابقين يتألقون كثيرا ويتنافسون بشدة مع فرقهم للفوز وكسب الجوائز وتفعيل مشاركتهم لياقيا وجماهيرا بالصورة المناسبة، خصوصا أن الموسم الرياضي انتهى أمس. من جانب آخر، تشهد البطولة منافسة قوية بين فريق سمو المجيدة بقيادة الأمير عبدالعزيز بن فيصل بن عبدالمجيد، وفريق السعد الذي يقوده الأمير عبدالله بن سعد، ويشارك كل منهما بفاعلية، إذ يعدان من العاشقين المتيمين بكرة القدم الممارسين لها، وكشفت الدورة ولعهما بالمستديرة.

وتشهد الدورة يوميا حضور عدد من الشخصيات الرياضية ونجوم كرة القدم الحاليين والقدامى، ورجال الصحافة والإعلام و«السوشيال ميديا»، وعدد من نجوم الفن والغناء العربي، منهم الفنان العراقي المميز محمد السالم، الذي حضر واستمتع بمباريات البطولة في جولتها أمس الأول.