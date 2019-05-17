شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم لائق بالفائزين في «صيفي» الشباب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

كرم رئيس مجلس إدارة نادي الشباب خالد البلطان، الفائزين بجوائز مسابقات فعاليات المركز الصيفي لذوي الاحتياجات الخاصة الـ13، التي نظمتها إدارة المسؤولية الاجتماعية بالنادي مساء الأربعاء، واستمرت فعاليته لمدة ستة أسابيع بمشاركة أكثر من 100من ذوي الاحتياجات الخاصة، أشرف عليهم نخبة من الأساتذة والمدربين المتخصصين أصحاب الخبرة في التعامل مع هذه الفئة من أبناء المجتمع، وحضر الحفل الختامي عدد من أعضاء مجلس إدارة الشباب وأولياء أمور المشاركين قدموا شكرهم وتقديرهم على جهودهم الإنسانية الكبيرة خلال فعاليات المركز، مؤكدين على أن هذا العمل الإنساني الجليل يجب أن تشكر عليه إدارة النادي والقائمون عليه، لاسيما وأنها لم تنس تقديم هدايا قيمة لبقية المشاركين غير الفائزين تحفيزا لهم.

وثمّن الدكتور فهد العليان، عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على المسؤولية الاجتماعية بالنادي الاهتمام الكبير الذي يحظى به المركز من قبل رئيس مجلس إدارة النادي خالد البلطان، ودعمه غير المحدود لفعاليات المركز، وحرصه الكبير على تفعيل برامج المسؤولية الاجتماعية بالنادي التي تستهدف خدمة المجتمع عامة، وذوي الاجتياجات الخاصة بشكل خاص، ويقدم كل أنواع الدعم لهذه البرامج ليكون نادي الشباب في طليعة الأندية الرياضية التي تخدم المجتمع.

ويستهدف المركز سنوياً أصحاب الفئات الخاصة توحد، داون، فكرية، حركية، صم مكفوفين، تعدد، ويقدم لهم فعاليات ترفيهية تشمل: (كرة قدم- كرة سلة- سباحة- تنس طاولة- فريرا- هوكي مرسم فني- ألعاب حركية -ألعاب إلكترونية- ألعاب هوائية مشاهد مسرحية- مسابقات)، بالإضافة إلى تدريبات سلوكية، كما سيقدم لهم المركز وجبات يومية مجانية، كذلك ملابس رياضية، وجوائز يومية.