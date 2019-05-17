شكرا لقرائتكم خبر عن مدحلي والجيزاوي يقودان الجمبري للفوز بالـ8 والشاطري ينتصر بالـ4 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) (تصوير: محمد بن عالي)

حقق فريق الجمبري فوزاً كبيراً على خصمه فريق لوفت بنتيجة ثقيلة (8/3)، في ختام مباريات المجموعة الأولى من الدور التمهيدي لمنافسات بطولة الأمير عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود الرمضانية الثالثة لسداسيات كرة القدم، المقامة على الملعب المزروع في قصر الأمير سعد بن عبدالعزيز «يرحمه الله»، الواقع بحي الروضة بجدة خلف مركز التحلية.

وشارك في فريق الجمبري عدد من نجوم الكرة السعودية، حيث سجل النجم علي مدحلي «هاتريك» وعبدالرحمن الجيزاوي «هدفين»، وهدفاً لكل من «عادل فلاتة ومحمد الشمراني ونواف الشريف»، وفي المباراة الثانية تغلب فريق الشاطري على منافسه فريق باوزير بنتيجة (4/3) في مباراة مثيرة وسريعة شهدت حضور عدد من الشخصيات الرياضية ونجوم كرة القدم الحاليين والقدامى، ورجال الصحافة والإعلام والسوشال ميديا، وجماهير غفيرة، يتقدمهم رئيس اللجنة العليا المنظمة الأمير عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز الذي استقبل وفداً من نادي الانتصار القادم من محافظة رابغ بحضور رئيسه مطر البلادي، الذي سلم بدوره العضوية الشرفية ودرعاً تذكارية للأمير عبدالله بن سعد، إضافة إلى مجموعة كبيرة من الإعلاميين، أبرزهم الإعلامي المعروف إبراهيم الفريان.

وعلى ضوء نتيجة المباراتين، وبعد ختام مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من الدور التمهيدي للمجموعة الأولى، تصدر فريق الجمبري المجموعة برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات يليه فريق الشاطري بـ6 نقاط صعدت به لمصاف دور ربع النهائي مع الجمبري الذي ضمن التأهل من الجولة السابقة، ويبقى فريق لوفت في المرتبة الثالثة بـ3 نقاط وفريق باوزير بثلاث خسائر وبدون أي نقطة.

وستُختتم اليوم (الجمعة) مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من الدور التميهدي بلقاءين، الأول يجمع فريق نمور جدة مع رابطة ريال مدريد ضمن المجموعة الثالثة في تمام الساعة (10:15م)، وفي المباراة الثانية يلتقي كافي ستيج مع المحترفين ضمن المجموعة الثانية (الساعة 11:15م)، وسيتحدد من خلال اللقاءين ملامح المتأهلين الباقين عن الدور ربع النهائي، حيث ينص نظام البطولة على تأهل الأول والثاني من المجموعات الثلاث وأفضل فريقين جاء ترتيبهما في المركز الثالث لدور ربع النهائي الذي سينطلق يومي الأحد والاثنين القادمين على أن يكون دور نصف النهائي يوم الأربعاء القادم والمباراة النهائية يوم الجمعة 19 من شهر رمضان المبارك الجاري.