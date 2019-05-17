شكرا لقرائتكم خبر عن القادسية يحتج على مشاركة لاعب الحزم مسعود بخيت لوجود 3 كروت صفراء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أعلنت إدارة نادي القادسية تقديم احتجاج رسمي على مشاركة لاعب الحزم مسعود بخيت لوجود ثلاثة كروت صفراء عليه في مباريات (الأهلي والهلال والنصر). أعلنت إدارة نادي القادسية تقديم احتجاج رسمي على مشاركة لاعب الحزم مسعود بخيت لوجود ثلاثة كروت صفراء عليه في مباريات (الأهلي والهلال والنصر). وكان نادي القادسية قد خاض مواجهته الأخيرة في الجولة الـ30 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام فريق الحزم، وانتهت المواجهة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكلا الفريقين، ليهبط رسمياً ويرافق الباطن وأحد إلى دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم.



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