شكرا لقرائتكم خبر عن الوليد بن طلال يكافئ النصر بمليون ريال لتحقيقه بطولة الدوري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) هنأ الأمير الوليد بن طلال، نادي النصر، بالفوز بكأس دوري الأمير هنأ الأمير الوليد بن طلال، نادي النصر، بالفوز بكأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد تغلبه على فريق الباطن في الجولة الأخيرة بهدفين مقابل هدف. كما صح الأمير الوليد بن طلال الإدارة الجديدة لنادي الهلال بالإعداد والتركيز القوي للموسم القادم.



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