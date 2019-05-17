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جدة - عمرو شويل علاء عبد العال : الاعارات "عقبة" واجهت الداخلية وقرار رحيلي "مبيت له"
أكد علاء عبد العال المدير الفني السابق لنادي الداخلية، ان لاعبي الفريق الشرطي لم يظهروا اي انتماء لصالح الفريق خلال ظهورهم هذا الموسم
وقال علاء في تصريحات تلفزيونية: هنا كم اعارات كبيرة للفريق الشرطي، اللاعبون لا يلعبوا بانتماء، بل ليظهروا امام انديتهم بشكل جيد فقط.
وعن رحيله عن الفريق قال : نويت الرحيل قبل هبوط الفريق، حتى وان كان استمر بالممتاز
واتم كلماته : تحدثت مع عثمان دسوقي وابلغته برحيلي.
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