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جدة - عمرو شويل علاء عبد العال: عانيت ماديًا وتحكيميًا.. وكنت "ضيف" في ملعبي

أكد علاء عبد العال، مدرب الداخلية السابق، أنه عانى على المستوى المادي بتدعيم الفريق، كذلك تعرض لظلم تحكيمي.

وقال علاء عب العال فى تصريحات تلفزيونية: "من حسن حظنا أن المواسم الماضية كان بها أندية أضعف مننا، هذا الموسم الأندية دعمت بشكل جيد لكن ظروفنا لم تسمح، كما إننا قدمنا مباريات جيدة وتعرضنا لظلم تحكيمي".

وأكمل: "ملعب الشرطة ملعبي لكني لم أكن أتدرب عليه، مثلي مثل الضيف فلم يخدمني، حققت نتائج خارج أرضي أفضل من الداخل".