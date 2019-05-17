شكرا لقرائتكم ياسر عبد الرؤوف: هدف الأهلي صحيح والأحمر لا يستحق ركلة جزاء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد ياسر عبد الرؤوف الحكم الدولي السابق صحة هدف الأهلي الأول في شباك انبي والذي احرزه حسين الشحات.

وقال عبد الرؤوف في تصريحات تلفزيونية: "هدف الأهلي الاول صحيح تمامًا 100%".

متابعًا "رمضان صبحي كان في موضع تسلل بالفعل ولكنه لم يشترك في الكرة وبذلك فالهدف صحيح".

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وأستكمل ياسر تصريحاته "الأهلي لا يستحق ركلة جزاء في المباراة ولم يتعمد لاعبي إنبي عرقلة الكرة باليد".

وعن اعتراض احمد رفعت ومطالبته بالحصول على ركلة جزاء، قال ياسر "اعتقد ان قرار الحكم كان بسبب لمس أحمد رفعت للكرة بيده بعد وقوعه والانذار كان بسبب الاعتراض على قرار الحكم".

مضيفًا "الإعادات والتصوير التلفزيوني لا يساعد على حسم القرارت للأسف".