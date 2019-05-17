شكرا لقرائتكم الأهلي راحة اليوم استعدادا لمباراة الإسماعيلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ويحصل فريق الأهلي على راحة من التدريبات اليوم، عقب مباراة انبي التى أقيمت أمس بالجولة الـ30 للدوري الممتاز وأغلق الجهاز الفني ملف مباراة انبي حيث يبدأ الجهاز الفني دراسة فريق الدراويش.

بدأ الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارتن لاسارتي التفكير في الاستعداد لمباراة الإسماعيلي الهامة المقرر لها 21 مايو الجاري.

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ويرى الجهاز الفني ان مباراة الاسماعيلي من أهم مباريات في طريق الاهلي للحفاظ على بطولة الدوري الممتاز التى دخلت مراحلها الحاسمة حيث يلعب الاهلي مع الاسماعيلي ثم المقاولون العرب ويتبقي له مباراة وحيدة أمام الزمالك ستُقام بنسبة كبيرة عقب بطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر وتنطلق يوم 21 يونيو المقبل.