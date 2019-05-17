شكرا لقرائتكم الغندور يشتعل الاشتباك مع عبد الحفيظ بجملة واحدة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر خالد الغندور لاعب الزمالك السابق، ومقدم برنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة المحور الفضائية، حكمة فى إشارة للرد على تصريحات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، عقب مباراة الأهلي مع إنبي، والتى انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين نظيفين.

وغرد خالد الغندور على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، قائلا: "لن تستطيع أن تربي الناس و لكن تستطيع ان تعطي كل واحد حجمه الطبيعي" .

وكان سيد عبد الحفيظ خلال تصريحات تلفزيونية، بأن ناديه يرغب في الحصول على 82 نقطة خلال الموسم الحالي من الدوري الممتاز، كما أبدى استياءه من حديث مسئول بأحد الأندية عن أن حامل اللقب لن ينافس من أجل الاحتفاظ بالبطولة.

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وأضاف مدير الكرة أن لا يمكن أن يبقى الفريق على أداء واحد طوال المباراة، لكن الأهم بالنسبة للفريق الكبير ألا يكون الهبوط كبير عندما يتراجع الأداء، وهذا يمثل الفارق بين الأندية الكبيرة والصغيرة."

ووجه سيد عبد الحفيظ حديثه لمسئول أحد الأندية: "لماذا بدأ الحديث عن أخطاء الحكام الآن؟، ألست أنت من دعوتني لإدارة مباريات فريقك؟ هل تغير شيء في الوقت الحالي؟ التصريحات كثيرة منذ بداية الموسم وبها تنافض كبير."

وأضاف: "شخص يتحدث منذ بداية الموسم عن أن الأهلي ليس منافسًا له على الفوز بالدوري، لا أعلم من أين أتى بهذه الثقة؟ الأهلي بطل الموسم الماضي والإسماعيلي وصيف، والموسم قبل الماضي كان مصر للمقاصة الوصيف."