شكرا لقرائتكم علاء عبد العال: أملك عروض سعودية وعمانية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علاء عبد العال: أملك عروض سعودية وعمانية كشف علاء عبد العال المدير الفني السابق لنادي الداخلية عن تلقيه عروض خارجية في الفترة المقبلة. كشف علاء عبد العال المدير الفني السابق لنادي الداخلية عن تلقيه عروض خارجية في الفترة المقبلة. وقال عبد العال في تصريحات تلفزيونية: "أملك عروض خارجية وعدد من الوكلاء تحدثوا معي عن وجود عروض خارجية". متابعًا "في عروض من دوري الدرجة الثانية بالسعودية والدوري الممتاز في عمان". وأستكمل "استعد للسفر إلى أمريكا مع إيهاب جلال لخوض دورة تدريبية لمدة 3 أيام".

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