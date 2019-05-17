شكرا لقرائتكم فيديو.. ساسي يعلن من الجيمانزيوم عودته قريبا للملاعب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، عودته قريبا للملاعب، علي هامش خوضه التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانزيوم ضمن برنامج تجهيزه للعودة مجددا للملاعب بعدما أجري جراحة ناجحة في القدم عقب تعرضه لكسر في الشظية خلال لقاء فريقه مع حسنية أغادير المغربي بالكونفدرالية الأفريقية.

ويخضع فرجاني ساسي لبرنامجه التأهيلي تحت إشراف الدكتور سهيل الشملي طبيب المنتخب التونسي لتجهيزه للمشاركة مع منتخب بلاده في أمم إفريقيا القادمة بمصر خاصة إنه أحد العناصر الأساسية بتشكيلة نسور قرطاج.

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ونشر ساسي عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فيديو خلال خوضه مرانا في الجيمانزيوم لتأهيله مؤكدا عودته قريبا ومن المنتظر التحاقه خلال الساعات المقبلة ببعثة الزمالك في المغرب لمساندة فريقه أمام نهضة بركان المغربي في ذهاب دور النهائي بالكونفدرالية التي ستقام يوم الأحد المقبل.