شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. جماهير الأهلى تحتفل بذكرى 6 / 1 على طريقتها الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسة "سوبر كورة"، لحظة احتفال جماهير الأهلى فى مباراة الأهلي ضد إنبي ، بذكرى الفوز على الزمالك بنتيجة 6 / 1، على طريقتها الخاصة، ، فى المباراة التى فاز فيها المارد الأحمر بهدفين نظيفين، آمس الخميس فى اللقاء المؤجل من الجولة 30 لبطولة الدوري المصرى الممتاز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة.. جماهير الأهلى تحتفل بذكرى 6 / 1 على طريقتها الخاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.