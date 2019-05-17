شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. شاهد خمسينة شاى بين عاشور وربيعة فى مباراة الأهلي وإنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسة " سوبر كورة"، قيام حسام عاشور بتناول كوب من الشاى، وتبادل زميله رامى ربيعة مدافع الفريق معه كوب الشاى "خمسينة"، أثناء لقاء الأهلى ضد إنبي الذى فاز فيه المارد الأحمر بثنائية نظيفة، فى اللقاء المؤجل من الجولة 30 لبطولة الدوري المصرى الممتاز. سوبر كورة"، قيام حسام عاشور بتناول كوب من الشاى، وتبادل زميله رامى ربيعة مدافع الفريق معه كوب الشاى "خمسينة"، أثناء لقاء الأهلى ضد إنبي الذى فاز فيه المارد الأحمر بثنائية نظيفة، فى اللقاء المؤجل من الجولة 30 لبطولة الدوري المصرى الممتاز.

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