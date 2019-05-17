شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ: النقطة 80 تتوج الأهلي بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في الأهلي، أن ناديه يرغب في الحصول على 82 نقطة خلال الموسم الحالي من الدوري الممتاز، كما أبدى استياءه من حديث مسئول بأحد الأندية عن أن حامل اللقب لن ينافس من أجل الاحتفاظ بالبطولة.

وواصل فريق الاهلي مسيرة الإنتصارات المحلية وحقق فوزاً مُثيراً على أنبي بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اللخميس باستاد بتروسبورت في الجولة الـ30 للدوري الممتاز .

سجل حسين الشحات هدف التقدم للاهلي في الدقيقة الرابعة قبل أن يضيف مروان محسن الهدف الثاني في اللحظات الأخيرة وبذلك يرتفع رصيد الاهلي إلى 73 نقطة ويحافظ على قمة الدوري فيما يتوقف رصيد أنبي عند 36 ويبقي في المركز التاسع.

وأوضح سيد عبد الحفيظ خلال تصريحات تلفزيونية لقناة " on sport"، أن تحقيق الفوز دائمًا شيء هام بالنسبة للفريق، و يكفينا الحصول على 80 نقطة من أجل حسم البطولة للفوز بالدورى، لكننا سنلعب من أجل الفوز في كل المباريات والوصول إلى 82 نقطة.

وأضاف مدير الكرة، أنه لا يمكن أن يبقى الفريق على أداء واحد طوال المباراة، لكن الأهم بالنسبة للفريق الكبير ألا يكون الهبوط كبير عندما يتراجع الأداء، وهذا يمثل الفارق بين الأندية الكبيرة والصغيرة."

ووجه سيد عبد الحفيظ حديثه لمسئول أحد الأندية، "لماذا بدأت الحديث عن أخطاء الحكام الآن؟، ألست أنت من دعوتني لإدارة مباريات فريقك؟ هل تغير شيء في الوقت الحالي؟ التصريحات كثيرة منذ بداية الموسم وبها تنافض كبير".

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وأضاف: "شخص يتحدث منذ بداية الموسم عن أن الأهلي ليس منافسًا له على الفوز بالدوري، لا أعلم من أين أتى بهذه الثقة؟ الأهلي بطل الموسم الماضي والإسماعيلي وصيف، والموسم قبل الماضي كان مصر للمقاصة الوصيف".