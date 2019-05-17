شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى راحة من التدريبات اليوم ويفتح ملف الإسماعيلى غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الجهاز الفنى للأهلى بقيادة مارتن لاسارتى التفكير فى مباراة الإسماعيلى المهمة المقرر لها 21 مايو الجاري. ويحصل الأهلى على راحة من التدريبات اليوم عقب مباراة إنبى التى أقيمت أمس بالجولة الـ30 للدورى الممتاز وأغلق الجهاز الفنى ملف مباراة إنبى حيث يبدأ الجهاز الفنى دراسة فريق الدراويش. Advertisements ويرى الجهاز الفنى أن مباراة الإسماعيلى من أهم مباريات فى طريق الأهلى للحفاظ على بطولة الدورى الممتاز التى دخلت مراحلها الحاسمة حيث يلعب الأهلى مع الإسماعيلى ثم المقاولون العرب ويتبقى له مباراة وحيدة أمام الزمالك ستُقام بنسبة كبيرة عقب بطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر وتنطلق يوم 21 يونيو المقبل.

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