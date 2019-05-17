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الكاراتيه يطير إلى السعودية للمشاركة فى معسكر خارجى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطير بعثة منتخب الكاراتيه للشباب والناشئين إلى السعودية اليوم، للمشاركة فى معسكر مشترك مع المنتخب السعودى يستمر حتى 21 مايو الجارى.

يأتى المعسكر فى إطار الاستعداد للمشاركة فى البطولة الأفريقية للشباب والكبار يونيو المقبل، على أن يتخلله لقاءات ودية بين المنتخبين.

يشارك فى المعسكر 15 لاعبا ولاعبة، ويرافقهم أحمد محمود مرسى إدارى، والسيد سعيد شمس الدين مدرب، بالإضافة إلى محمد الدهراوى رئيسًا للبعثة.

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