شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام : هدف الأهلي المبكر حسم اللقاء .. وتغيير أزارو تأخر كثيراً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يري حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ، أن التسجيل المبكر في لقاء الأهلي وإنبي أراح بنسبة كبيرة للاعبي الفريق الأحمر، مشيراً إلى أن الفريق البترولي تعامل بشكل جيد عقب تسجيل الهدف في مرماه ولكنه لم يتكمن من ترجمة الفرص الي اهداف .

وكان الأهلي قد فاز بهدفين نظيفين أمام إنبى على ملعب بتروسبورت فى المباراة المؤجلة من الجولة الـ30 للدورى الممتاز.

وأكد حازم إمام في الاستوديو التحليلي لقناة أون سبورت والذي يقدمه الاعلامي أحمد شوبير، أن وليد سليمان لاعب مهم في صفوف الأهلي وزادت سيطرة الفريق بعد نزوله ، مشيراً إلى أن تغير المهاجم المغربي وليد أزارو تأخر كثيراً خاصة أن اللاعب يظهر عليه عدم التركيز في المباريات الماضية .

Advertisements

ويتربع الأهلي على قمة الدوري برصيد 73 نقطة جمعهم من 31 مباراة خاضها ببطولة الدوري حيث فاز في 23 وخسر في 4 وتعادل في مثلهم وسجل 51 هدف وإهتزت شباكه 18 مرة.

فيما تجمد إنبي في المركز التاسع برصيد 36 نقطة ، فاز في 8 مباريات وخسر 12 مباراة وتعادل في 12 مباراة وسجل 36 هدفا ودخل مرماه 40 هدفاً.