شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الزمالك على سبورتنج فى نهائيات دورى اليد مواليد 2002 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره سبورتنج بنتيجة 45 /37 فى إطار أولى جولات الدور النهائى بدورى مواليد 2002 على صالة ميت عقبة .

كما شهدت نفس الجولة لقاء قبل هذه المباراة بين الأهلى والمقاولون العرب على نفس الصالة والذى شهد فوز الأول بنتيجة 31 /28 .

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تقام الجولة الثانية مساء اليوم الجمعة بمبارتين بين الأهلى مع سبورتنج والزمالك مع المقاولون العرب على صالة ميت عقبة.

بينما تقام الجولة الختامية السبت على صالة أكتوبر الدولية بين كلا من، سبورتنج مع المقاولون العرب والأهلى مع الزمالك.