شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الزمالك على سبورتنج فى نهائيات دورى اليد مواليد 2002 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره سبورتنج بنتيجة 45 /37 فى إطار أولى جولات الدور النهائى بدورى مواليد 2002 على صالة ميت عقبة .
كما شهدت نفس الجولة لقاء قبل هذه المباراة بين الأهلى والمقاولون العرب على نفس الصالة والذى شهد فوز الأول بنتيجة 31 /28 .
تقام الجولة الثانية مساء اليوم الجمعة بمبارتين بين الأهلى مع سبورتنج والزمالك مع المقاولون العرب على صالة ميت عقبة.
بينما تقام الجولة الختامية السبت على صالة أكتوبر الدولية بين كلا من، سبورتنج مع المقاولون العرب والأهلى مع الزمالك.
كانت هذه تفاصيل خبر فوز الزمالك على سبورتنج فى نهائيات دورى اليد مواليد 2002 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.