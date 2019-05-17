شكرا لقرائتكم خبر عن مهند لاشين لـ "سوبر كورة" : مفاوضات الأهلي والزمالك سر اهتمامى بالسوشيال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مهند لاشين يعد واحد من أهم لاعبي الوسط في الدوري المصري في السنوات الأخيرة، بزغ اسمه في صفوف الأسيوطي ليصبح محل اهتمام العديد من الأندية في مقدمتها الأهلي والزمالك، ولكن تحول ملكية الاسيوطي لبيراميدز جعل المسئولين الجدد يتمسكوا ببقائه، ولكنه لم يظهر هذا الموسم كثيرآ.

مهند لاشين يتحدث عن أسباب غيابه ولماذا تأخر عن اقتناص لقب خليفة حسام عاشور، ورأيه في الدوري بجانب القاء الضوء علي بعض من جوانب حياته الشخصية في حوار خاص مع سوبر كورة.

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