كتب - هادي المدني:
صرح سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في الأهلي بأن ناديه يرغب في الحصول على 82 نقطة خلال الموسم الحالي من الدوري الممتاز، كما أبدى استياءه من حديث مسئول بأحد الأندية عن أن حامل اللقب لن ينافس من أجل الاحتفاظ بالبطولة.
وقال عبدالحفيظ في تصريحاته لقناة "الأهلي" الفضائية: "تحقيق الفوز دائمًا شيء هام بالنسبة للفريق، الآن يكفينا الحصول على 80 نقطة من أجل حسم البطولة، لكننا سنلعب من أجل الفوز في كل المباريات والوصول إلى 82 نقطة."
وتابع: "لا يمكن أن يبقى الفريق على أداء واحد طوال المباراة، لكن الأهم بالنسبة للفريق الكبير ألا...
كانت هذه تفاصيل خبر عبدالحفيظ: نريد جمع 82 نقطة.. وأين ذهب القائل بأن الأهلي لا ينافسه على الدوري؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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