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لاسارتي يتحدث عن تراجع مستوى أزارو وثغرة مباراة إنبي

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تحرير:أحمد سعيد ١٧ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٤١ ص

لاسارتي

لاسارتي

أكد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أن فريقه يستحق الفوز على إنبي، مشيرا إلى أن النتيجة عادلة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس وانتهت بفوز الأحمر بهدفين دون رد، ضمن مؤجلات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الممتاز. وقال لاسارتي خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي للمباراة إن فريق إنبي كان منافسا قويا، مشيرا إلى أن فريقه نجح في خلق العديد من الفرص المحققة للتسجيل أكثر من الفريق البترولي لذلك فريقه يستحق الفوز.

وعلق لاسارتي على مستوى وليد أزارو قائلا:" عقدت العديد من الجلسات مع وليد أزارو هو مهاجم ناجح وأتحدث معه بشكل مستمر لكن الجميع يعلم أن الهدافين يمرون في أي وقت بحالة من تذبذب المستوى، ونحاول مع رمضان صبحي في التسديد على المرمى وقطع الكرات". وتابع:" نزول وليد سليمان جاء بسبب ثغرة في الجانب الأيمن ووضعت

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وعلق لاسارتي على مستوى وليد أزارو قائلا:" عقدت العديد من الجلسات مع وليد أزارو هو مهاجم ناجح وأتحدث معه بشكل مستمر لكن الجميع يعلم أن الهدافين يمرون في أي وقت بحالة من تذبذب المستوى، ونحاول مع رمضان صبحي في التسديد على المرمى وقطع الكرات".

وتابع:" نزول وليد سليمان جاء بسبب ثغرة في الجانب الأيمن ووضعت عمرو السولية وحمدي فتحي بجانبهم وليد سليمان وتحسن الأداء".

واتم:" جيرالدو لاعب مهاري وسريع نزوله للملعب كان إيجابيا ونقل الفريق هجوميا، وسحبت أزارو بسبب سوء حظه، ونجح مروان محسن في التسجيل واستغلال الفرصة".

ورفع المارد الأحمر رصيده إلى 73 نقطة في صدارة جدول ترتيب المسابقة المحلية، بينما تجمد رصيد إنبي عند 36 نقطة وظل في المركز التاسع بفارق نقطتين عن أقرب مراكز الهبوط.

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