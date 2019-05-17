انت الان تتابع عبد الحفيظ لأمير مرتضى: جبت الثقة دي منين؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ١٧ مايو ٢٠١٩ - ٠١:١٠ ص

سيد عبد الحفيظ

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن مكاسب فريقه من الفوز على إنبي مساء الخميس، عديدة، لكن يبقى حصد الثلاث نقاط أهم شيء، خاصة أن المرحلة الحالية من الموسم تشهد ارتفاعا وهبوطا في الأداء، لكن سمات الفرق الكبيرة ألا يكون التباين في المستوى كبير. وأشار مدير الكرة بالقلعة الحمراء، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة «ON sport»، إلى أنه لا يريد التعليق على قرارات التحكيم في اللقاء، لكنه يعتقد بأن الحكم محمد عادل حرم فريقه من ركلتي جزاء صحيحتين.

وأضاف: «علمت أن مخرج اللقاء لم يقم بإعادة هذه اللقطات المشكوك في صحتها، لذلك أعتقد أنها المخرجة إيناس عثمان التي لا تحب إثارة الفتنة بإعادة لقطات محددة». وتابع: «بعض المنافسين لا يعجبهم التحكيم المصري، وعلى سبيل المثال صرح أمير مرتضى، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، في وقت سابق قائلًا:

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