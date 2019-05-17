انت الان تتابع الأهلي يحرم بيراميدز من المنافسة على الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ١٧ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٢٠ ص

بيراميدز

فقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، المنافسة على لقب بطولة الدوري الممتاز، خلال الموسم الجاري، بعدما حقق الأهلي الفوز على إنبي، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما، مساء الخميس، على ملعب ستاد بتروسبورت، ضمن مؤجلات الجولة الثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، ليرفع المارد الأحمر رصيده إلى 73 نقطة في صدارة جدول ترتيب المسابقة المحلية، بفارق 7 نقاط عن الزمالك الذي يحتل المركز الثاني ونفس فارق النقاط عن بيراميدز الثالث، في المقابل تجمد رصيد الفريق البترولي عند 36 نقطة وظل في المركز التاسع بفارق نقطتين عن أقرب مراكز الهبوط.

الأهلي وصل إلى النقطة 37، في المقابل يتبقى لبيراميدز مباراتان في المسابقة المحلية، لو حقق الفوز بهما فأقصى عدد من النقاط سيصل له هو 72، وبالتالي خسر فرصة الفوز بلقب الدوري رسميًا. المارد الأحمر، ضمن مشاركته في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بشكل رسمي في الموسم المقبل، بعدما حقق الفوز على نظيره إنبي. المنافسة

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