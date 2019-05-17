لفظ خارج من عضو مجلس الأهلي في مباراة إنبي

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١٧ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٢٨ ص
خالد مرتجي
سقطة أخلاقية جديدة شهدتها الملاعب المصرية خلال مباراة الأهلي وإنبي التي أقيمت مساء الخميس على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز، هذه السقطة بطلها خالد مرتجي عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء، الذي ظهر منفعلًا بعد هدف الأهلي الثاني الذي أحرزه مروان محسن مهاجم الفريق في شباك الفريق البترولي حيث قام مرتجي من على مقعده في المقصورة بعد الهدف واحتفل بالهدف ثم نظر في اتجاه مقاعد بدلاء الأهلي وقام بتوجيه لفظ خارج لكن الكاميرا لم تظهر الشخص الذي قام مرتجي بسبه بالأم بعد الهدف.
هذا المشهد لم تعتد عليه الجماهير من مسؤولي الأهلي وعلى رأسهم أعضاء مجلس الإدارة الذين دائمًا ما يظهرون أمام الجماهير بصورة لائقة ومهذبه ولا تصدر منهم أي ألفاظ خارجة في إطار المبادئ والقيم المعروفة عن القلعة الحمراء، لكن ما قام به خالد مرتجي يعد ضربًا لهذه المبادئ خاصة أنه صدر من مسؤول ووسط الجماهير
هذا المشهد لم تعتد عليه الجماهير من مسؤولي الأهلي وعلى رأسهم أعضاء مجلس الإدارة الذين دائمًا ما يظهرون أمام الجماهير بصورة لائقة ومهذبه ولا تصدر منهم أي ألفاظ خارجة في إطار المبادئ والقيم المعروفة عن القلعة الحمراء، لكن ما قام به خالد مرتجي يعد ضربًا لهذه المبادئ خاصة أنه صدر من مسؤول ووسط الجماهير وأمام الكاميرات.
وحقق فريق الأهلي فوزًا ثمينًا على نظيره إنبي، بهدفين نظيفين، سجلهما حسين الشحات، ومروان محسن، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب ستاد بتروسبورت، ضمن مؤجلات الجولة الثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، ليرفع المارد الأحمر رصيده إلى 73 نقطة في صدارة جدول ترتيب المسابقة المحلية.
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