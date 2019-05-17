انت الان تتابع الأهلي يواصل الصدارة بثنائية في شباك إنبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ١٦ مايو ٢٠١٩ - ١١:٥٢ م

الأهلي

حقق فريق الأهلي فوزًا ثمينًا على نظيره إنبي، بهدفين نظيفين، سجلهما حسين الشحات، ومروان محسن، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، على ملعب ستاد بتروسبورت، ضمن مؤجلات الجولة الثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، ليرفع المارد الأحمر رصيده إلى 73 نقطة في صدارة جدول ترتيب المسابقة المحلية، بفارق 7 نقاط عن الزمالك الذي يحتل المركز الثاني ونفس فارق النقاط عن بيراميدز الثالث، في المقابل تجمد رصيد الفريق البترولي عند 36 نقطة وظل في المركز التاسع بفارق نقطتين عن أقرب مراكز الهبوط.

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بداية اللقاء جاءت هجومية، من الأهلي، الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 4، عن طريق حسين الشحات، بعد تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء، وفي الدقيقة 12 كاد إنبي أن يدرك التعادل، بعدما لعب محمد بسيوني كرة رأسية، تصدى لها محمد الشناوي، وأنقذ البلعوطي مرمى فريقه من هدف ثان، بعدما تصدى لتسديدة عمرو السولية،