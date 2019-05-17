شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبد العال: حال الكره في مصر لا يسر عدو أو حبيب.. ومدرب المنتخب عليه أحكام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال رضا عبدالعال، لاعب النادي الزمالك الأسبق، إن «حال الكرة المصرية في النازل، وربنا اللي ودانا لكأس العالم في روسيا، مكنش في أي تخطيط قبلها».

وأضاف في برنامج «سيرة الحبايب»، الذي يعر ض على شاشة قناة «TeN» الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد وتشاركه الفنانة جيهان خليل: «أزاي بعد كأس العالم نجيب أجيري مدرب للمنتخب، ولاسارتي في الأهلي، وجروس في الزمالك، خلينا نبص على مدرب وادي دجلة إحنا عايزين منه خمسة ستة لتطوير الكرة المصرية».

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وتابع: «أجيري جيه وعليه أحكام، وإحنا عايزين مدربين من المستوى الأول، خلينا نبص على مدرب إياكس اللي عمل فريق من لاشيء، ليه منجبش زيه».

وأردف: «اللي عمله محمد صلاح في الاحتراف، خلى أوروبا تهتم باللاعبين المصريين أكثر، وإحنا عندنا مدربين فرز ثالث ورابع».